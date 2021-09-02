Сеул, 2 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Южнокорейский производитель Hyundai при содействии компании Motional создали роботакси на базе модели Ioniq 5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Роботакси Hyundai Ioniq 5

Ожидается, что с 2023 года роботакси будет использоваться в качестве общественного транспорта.

Hyundai Ioniq 5 получил четвертый уровень автономности, который позволяет машины самостоятельно передвигаться без помощи водителя. Модель оснащена различными датчиками, среди которых только радаров более тридцати.

При разработке роботакси применялся десятилетний опыт компании Motional. Специалисты компании занимались тестированием беспилотных автомобилей в Лас-Вегасе.

Роботакси Hyundai Ioniq 5 не останется совсем без контроля человека. За передвижениями авто будет следить специальный оператор, который будет вмешиваться при возникновении внештатных ситуаций.

Напомним, по предварительной информации, компания Hyundai планирует к 2023 году выпустить городской электрокар, оснащенный электромотором мощностью 100 л. с.

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