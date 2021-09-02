Москва, , 13:51 — REGNUM Значение борьбы против японского империализма в рамках в Второй мировой войны подвергается заслуженной переоценке. Об этом 2 сентября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» © ИА REGNUM

«Важно в вопросе о Дне Победы над Японией и то, что с годами значение мировой борьбы против японского империализма становится всё более ярким. Объёмным», — заявил Колеров.

Не случайно звучат всё серьёзнее, громче слова, мысли и разговоры о том, что подлинное начало Второй мировой войны следует вести не с 1 сентября 1939 года, а с того момента — здесь можно здесь спорить о датах, — когда Япония начала войну с Китаем, указал он.

«То, что китайский народ, несмотря на внутренние политические разногласия, в течение очень длительного времени вёл героическую войну против империалистической Японии, не только делает эту борьбу незабываемой, но делает эту борьбу действительно мировой по количеству жертв», — подчеркнул Колеров.