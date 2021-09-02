Сеул, 2 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Представители южнокорейского профсоюза работников здравоохранения отменил запланированную забастовку за несколько часов до её начала. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

По данным источников, правительство Южной Кореи и руководство профсоюза в ночь на 2 сентября пришли к соглашению о том, что забастовка усугубит и без того непростую ситуацию с пандемией коронавируса.

Правительство пообещало к октябрю разработать пакет мер, которые позволят планировать рабочее время медсестёр в зависимости от степени тяжести состояния пациентов.

С января 2022 года правительство также введёт в действие льготы, которые будут предоставляться медсёстрам и санитарам за сверхурочную работу.