Симферополь, 2 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Уголовным преследованием может обернуться срыв реконструкции площади Ленина в Симферополе для подрядчика. Об этом 2 сентября на совещании по вопросам ЖКХ заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

«Мы ожидаем окончательного установления ущерба по уголовному делу, соответственно, предъявление обвинений в том числе учредителям, всем, кто занимался этим вопросом. Сам подрядчик не желает вернуть похищенное и вложить это в благоустройство. Но это его проблемы. Ущерб сейчас посчитаем, дойдем до всех без исключения», — сказал Аксёнов.

Аксёнов также сообщил, что глава администрации Симферополя Валентин Демидов получит выговор за срыв реконструкции площади.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция площади Ленина в Симферополе началась в апреле. Сдать ее должны были к 1 сентября, однако к этому сроку ее готовность составила лишь 27%, более того, уже проведенные работы придется переделывать. Новый срок сдачи объекта — конец декабря 2021 года.