Гаврилов-Ям, Ярославская область, 2 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области затруднено из-за повреждения моста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Телеграм-канал Ярославской области Поврежденный мост в Стогинском

Просадка автомобильного моста в районе села Стогинское случилась 1 сентября, из-за обильных осадков у сооружения подмыло одну из опор. Сейчас движение по мосту перекрыто, поставлены соответствующие автомобильные знаки.

Телеграм-канал Ярославской области Ограничения движения

Мост обеспечивал движение автомобилей до деревней Путилово, Федчиха, Илькино. Только в одном населенном пункте проживает 55 человек, есть и дачники. 3 школьника из деревни сегодня были доставлены к месту учебы. Региональные власти сообщали о том, что в районе Стогинского сделают временный металлический мост. Пока же автомобили преодолевают реку Лахость через брод в 100 метрах от моста.