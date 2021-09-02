Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Россия своей историей, завоеваниями предков и всеми традициями обречена в хорошем смысле этого слова быть самостоятельной. Об этом 2 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на патриотическом флешмобе Putin team компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность, с такими гражданами, как вы, это вдвойне исключено. Мы, наверное, историей, завоеваниями наших предков и всеми традициями нашей земли обречены быть самостоятельными, обречены в хорошем смысле», — сказал глава МИД РФ.

Также он добавил, что это является прекрасной судьбой и в то же время большой ответственностью для России.

«Эту ответственность руководство РФ, руководство партии «Единая Россия» ощущает в полной мере. Мы будем делать все для того, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался нас отвлекать от созидательных дел», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны как будто внезапно «прозрели» в ситуации с Афганистаном, но заявлениям Вашингтона об окончании эры распространения демократии не стоит доверять полностью.