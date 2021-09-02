Киев, , 13:49 — REGNUM Расследование в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука давно завершено и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам политика, это означает, что повлиять на результаты расследования Медведчук уже никак не может и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене.

«Это по закону, но в Украине с недавних пор закон не действует… Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на два месяца. Мотивация: должен находиться под арестом, т. к. прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить», — заявил Кузьмин.

Представитель ОПЗЖ задался вопросом — зачем оставлять Медведчука под домашним арестом, если ознакомление с делом происходит не у него дома, а в специальном помещении госбюро безопасности, оснащенном двумя стационарными видеокамерами, в присутствии адвокатов, следователя и двух оперативников.

«И как Медведчук сможет уничтожить 67 томов дела? Да и зачем ему это, ведь прокуроры при расследовании допустили так много процессуальных нарушений, что обвинительного приговора по нему никогда не будет», — отметил депутат.

В завершение Кузьмин выразил мнение, что Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неминуемо примет решение в его пользу.

«Власть просто издевается. И даже не над Медведчуком. Власть издевается над правосудием и всем украинским народом. Что же, посмотрим какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд?», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа прокуроры объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Лидер ОПЗЖ находится под круглосуточным домашним арестом с середины мая, и сейчас меру пресечения предполагается продлить еще на два месяца.