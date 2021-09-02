Киев, 2 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Крым невозможно «вернуть» в состав Украины военным путём, придётся задействовать политику и дипломатию. Об этом украинский вице-премьер Алексей Резников заявил в интервью агентству Liga.net.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия — политико-дипломатический путь», — сказал Резников.

По его словам, против России следует задействовать «мощный юридический фронт всего цивилизованного мира». Политик уверен, что полуостров удастся быстро освободить от «оккупации» с согласия российских властей, так как они окажутся в безвыходном положении.

Резников пояснил, что до 2030 года страны Европы планируют отказаться от бензиновых двигателей, а это ударит по нефтяным доходам РФ.

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