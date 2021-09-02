Симферополь, 2 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Самым грязным городом Республики Крым является Бахчисарай. Об этом 2 сентября на совещании по вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В воскресенье был в Бахчисарае, указал главе администрации на конкретные моменты, связанные с уборкой. Во вторник сотрудники Центра оперативного реагирования проехали по городу. Ситуация вообще не изменилась. Коллеги сказали, что из проверенных фотоотчётов — Бахчисарай самый грязный», — отметил на заседании глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сложная ситуация с вывозом мусора сложилась в Белогорске, в Судаке, а также Феодосии, Керчи и Симферополе. Аксёнов дал поручение провести служебное расследование.