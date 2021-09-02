Москва, 2 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В России инвестиции в драгоценные металлы могут быть весьма перспективными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявила финансовый аналитик инвестиционного брокера Марго Пажинская. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ вырос объем средств клиентов банков на металлических счетах.

Цветные металлы

«Тенденция увеличения инвестиций в драгметаллы вызвана потребностью сохранить средства в период кризиса и волатильности рынка. Золото является одним из самых антикризисных активов, что позволяет защитить финансы от инфляционных рисков, поэтому популярность его растет, — сказала Пажинская. — Безусловно, хранение средств на металлических счетах менее рискованное, чем, например, в долларах. Однако минусы все же есть, в первую очередь они касаются того, что актив не является самым прибыльным, и нет гарантии, что он принесет ощутимый доход. То есть такой вариант больше подходит именно для сохранения средств, но не для пассивного заработка».

По ее словам, риски могут появиться в периоды волатильности рынка из-за влияния политической ситуации или обесценивания.

«ФНБ уже пополнил активы золотом, доля которого составила 20%. Поскольку из-за повышения спроса и мягкой монетарной политики, вероятно, продолжится рост стоимости драгметаллов, инвестиции в данные активы могут быть весьма перспективными. К тому же пока экономика переживает восстановительный период и остается нестабильной, такие вложения помогут сберечь средства», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, при вложении средств в металлические счета жителю РФ стоит помнить, что данный инструмент больше интересен для долгосрочных сбережений, чем для получения дивидендов.