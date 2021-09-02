Минск, , 13:42 — REGNUM Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки В., «которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении», — сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.

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Иностранку обвинили в том, что она, «желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства».

Прокуроры отметили, что «в ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала». Как и когда проводились следственные действия с ней — не уточняется. Однако отмечено, что к иностранке (о гражданстве также уточнений нет) применена санкция содержания под стражей, её деяния квалифицированы по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Белоруссии.

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