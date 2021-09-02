Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Располагающийся в Петербурге Третий кассационный суд общей юрисдикции завершил процедуру госзакупки по выбору подрядчика для демонтажа аварийного здания, расположенного на улице Садовая, д. 26, литера Р — в самом центре Петербурга, напротив Гостиного двора.

Императорский Пажеский корпус (бывший Воронцовский дворец), Жозеф-Мария Шарлемань-Боде. Санкт-Петербург. 1858

По этому адресу находится один из трёх флигелей Воронцовского дворца. Несколько десятилетий здесь размещалось Суворовское военное училище. В 2017 году оно переехало на Московский проспект, д. 17, в новый военный городок, и здание занял Третий кассационный суд.

Победителем объявленного им конкурса на демонтаж стало ООО «Альфа», которое готово снести флигель за 4,9 млн рублей.

Петербургские градозащитники выступают против сноса этого здания. Они обратились в Министерство культуры, а также к председателю Третьего кассационного суда с просьбой остановить намеченный снос флигелей Воронцовского дворца.

По мнению градозащитников, флигели под литерами Р, П, Н, относящиеся к постройкам середины — конца XIX века, хотя и не являются зданиями-памятниками, могут быть отремонтированы и сохранены, поскольку были свидетелям истории Пажеского корпуса, размещавшегося во дворце с 1810 года.