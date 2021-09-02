Лавров: Инновационная промышленная продукция — залог развития государства
Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. У Правительства есть поручение работать над упрощением административных процедур, улучшать налоговое и таможенное администрирование — эти предложения включены в народную программу «Единой России»
Российские производители укрепляют свои позиции на внешнем рынке. Расширение спектра инновационной промышленной продукции — одна из главнейших задач для государства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с представителями промышленности в Екатеринбурге. В этом контексте санкции с одной стороны мешают экономике, а с другой заставляют мобилизоваться и изыскивать внутренние резервы.
Сергей Лавров подчеркнул, что российские власти нацелены на дальнейшую работу по созданию благоприятных условий для расширения участия российских компаний в глобальных технологических и производственных цепочках.
Он добавил, что подчинение экономики политике — неправильный подход. «Мы стали более самостоятельными в обеспечении себя рядом стратегических товаров, повысили свою способность делать важнейшие вещи самостоятельно. Наше положение в мире должно подкрепляться рядом ключевых факторов — прежде всего, это высокое качество человеческого потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, эффективность государственного управления, в том числе обеспечение перевода экономики на новую технологическую базу», — уверен Сергей Лавров.
В мире идет четвертая промышленная революция, и этот процесс ускоряется, поэтому задача выхода на передовые технологические позиции весьма актуальна. «Наша святая обязанность, как сотрудников МИД, максимально поддерживать те компании, которые нацелены на решение таких задач. Государство будет продолжать поддержку таких процессов выхода нашего бизнеса на передовые технологические позиции», — указал министр.
Сергей Лавров напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на тезисе о ключевом значении науки в современном мире.
Он привел пример борьбы с пандемией, когда многие благополучные страны попали в зависимое положение от тех стран, которые смогли произвести вакцину, обладая многолетней проверенной научной и медицинской базой. «Я считаю, что наш инновационный сектор выдержал испытание коронавирусной инфекцией достойно.