Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. У Правительства есть поручение работать над упрощением административных процедур, улучшать налоговое и таможенное администрирование — эти предложения включены в народную программу «Единой России»

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

Российские производители укрепляют свои позиции на внешнем рынке. Расширение спектра инновационной промышленной продукции — одна из главнейших задач для государства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с представителями промышленности в Екатеринбурге. В этом контексте санкции с одной стороны мешают экономике, а с другой заставляют мобилизоваться и изыскивать внутренние резервы.

«Наши производители все-таки укрепляют свои позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», — отметил глава МИД.

Сергей Лавров подчеркнул, что российские власти нацелены на дальнейшую работу по созданию благоприятных условий для расширения участия российских компаний в глобальных технологических и производственных цепочках.

«Мы будем отстаивать наши интересы в ВТО. У нас есть уверенность, что мы на правильном пути во внешней политике и в развитии отечественного промышленного потенциала. При всех шероховатостях, которые есть в любом процессе, союз государства и бизнеса в интересах нашей Родины весьма перспективен», — сказал министр.

Он добавил, что подчинение экономики политике — неправильный подход. «Мы стали более самостоятельными в обеспечении себя рядом стратегических товаров, повысили свою способность делать важнейшие вещи самостоятельно. Наше положение в мире должно подкрепляться рядом ключевых факторов — прежде всего, это высокое качество человеческого потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, эффективность государственного управления, в том числе обеспечение перевода экономики на новую технологическую базу», — уверен Сергей Лавров.

В мире идет четвертая промышленная революция, и этот процесс ускоряется, поэтому задача выхода на передовые технологические позиции весьма актуальна. «Наша святая обязанность, как сотрудников МИД, максимально поддерживать те компании, которые нацелены на решение таких задач. Государство будет продолжать поддержку таких процессов выхода нашего бизнеса на передовые технологические позиции», — указал министр.

Сергей Лавров напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на тезисе о ключевом значении науки в современном мире.

«До 2024 года 1 трлн 630 млрд рублей направлены на создание современных цифровых и интеллектуальных технологий. Это и создание новых материалов с программируемыми свойствами, и развитие климатосберегающей энергетики, персонализированной профилактической медицины, которая будет высокого качества», — добавил министр.

Он привел пример борьбы с пандемией, когда многие благополучные страны попали в зависимое положение от тех стран, которые смогли произвести вакцину, обладая многолетней проверенной научной и медицинской базой. «Я считаю, что наш инновационный сектор выдержал испытание коронавирусной инфекцией достойно.

«Спутник V» по всем показателям стал второй по узнаваемости вакциной в мире, 70 государств его зарегистрировали. Поэтому попытки затормозить его признание в ЕС не имеют ничего общего с интересами и здоровья населения, и скорейшего возобновления контактов», — заключил Сергей Лавров.