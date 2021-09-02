Оренбург, 2 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области 2 сентября состоялся финал акции «Стопкоронавирус56». Среди вакцинированных против коронавирусной инфекции разыграли главный приз — автомобиль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ladavesta.net «Лада»

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Обладателем «Лады Гранты» житель Первомайского района. Известно, что мужчина работает слесарем в нефтяной компании.

Напомним, акция проходила со 2 августа. Еженедельно среди привитых оренбуржцев определяли победителей с помощью программы-рандомайзера по ID-коду, который участники получали, пройдя опрос на портале «Активный гражданин».