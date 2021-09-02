Киев, 2 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Впервые за 30 лет независимости тональность разговора президентов США и Украины была дружеской, заявил 2 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Дипломат отметил, что переговоры Байдена и Зеленского показали, что и США в целом, и президент Байден лично поддерживают Украину.

«Президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины. Но при этом — был очень откровенный разговор, без реверансов… там, где у нас есть вопросы к США, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопрос у них, они также очень четко их задавали», — добавил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что все обсужденные накануне президентами Украины и США идеи уже «взяты в работу», и идеи эти «будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом».

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский заявил, что его встреча с Байденом «прошла в продуктивной и конструктивной атмосфере», и обе стороны явно заинтересованы в результативном диалоге. При этом президент Украины затруднился сказать, возникла ли «химия» между ним и главой Белого дома в результате проведенных переговоров.