Москва, 2 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. 3 сентября, День Победы над Японией, должен сохраниться в календаре государственных праздников России. Об этом 2 сентября заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией»

«Наши деды и наши отцы завещали нам хранить этот праздник — День Победы над Японией. И мы боремся за то, чтобы он сохранился в календаре наших государственных праздников, как он был установлен в 1945 году. Мы продолжим нашу борьбу и мы несомненно победим», — заявил Колеров.

Эта победа над Японией объединяет народ Советского Союза, народ России с важными и очень уважаемыми союзниками в этой борьбе: с Китаем, Монголией, с корейскими и также с американскими союзниками, которые также вели героическую борьбу на Тихом океане, указал он.

«Важно оговориться, что преступное массовое уничтожение мирных японских граждан в Хиросиме и Нагасаки бросает чёрную тень на тех, кто принял это решение. Но никак не может преуменьшить героизма тех солдат, которые боролись против японского милитаризма и империализма. Мы их помним, мы их чтим», — подчеркнул Колеров.