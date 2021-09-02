Токио, 2 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В плавании на дистанции 50 м на спине Даниленко показал время 59,47 секунды.

Победителем стал бразильский спортсмен Габриэль дос Сантос Араужо с результатом 53,96 секунды. Второе место занял представитель Чили Альберто Абарса (57,76).

Ещё один российский пловец Никита Казачинер финишировал четвёртым (1.00,54).

Для Даниленко эта медаль стала третьей на Играх в Токио. Ранее он завоевал две бронзовые награды на дистанциях 100 м на спине и 200 м вольным стилем.