Пловец Даниленко завоевал третью бронзовую медаль на Параолимпийских играх
Токио, 2 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Getty/Handout rio2016.com
Символ параолимпийского движения
В плавании на дистанции 50 м на спине Даниленко показал время 59,47 секунды.
Победителем стал бразильский спортсмен Габриэль дос Сантос Араужо с результатом 53,96 секунды. Второе место занял представитель Чили Альберто Абарса (57,76).
Ещё один российский пловец Никита Казачинер финишировал четвёртым (1.00,54).
Для Даниленко эта медаль стала третьей на Играх в Токио. Ранее он завоевал две бронзовые награды на дистанциях 100 м на спине и 200 м вольным стилем.