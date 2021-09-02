Таллин, 2 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Более чем 30-летняя практика демонстрации матчей национальной сборной Эстонии по государственному телевидению ETV завершается — трансляции переходят на платную видеоплатформу зарубежного медиагиганта. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

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Так, с сезона 2022/23 матчи сборной Эстонии по футболу — как официальные, так и товарищеские — будут показывать исключительно на стриминговой платформе Viaplay. Соответствующее решение заключено между европейской ассоциацией UEFA и телекоммуникационным гигантом Северной Европы Nordic Entertainment Group (NENT Group).

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак разочарован решением УЕФА: «Для эстонского футбола крайне важно, чтобы матчи сборной и крупные турниры без ограничений были доступны всем зрителям. Жаль, что с 2023 года больше так не будет».

Соглашение о сотрудничестве также включает матчи Лиги наций УЕФА с 2022 по 2026 годы, финальный турнир чемпионата Европы в 2024 и 2028 годах, а также финальный турнир Лиги наций УЕФА в 2023—2027 годах.

Viaplay вышла на эстонский телемедиа рынок в марте 2021 года. На канале демонстрируются матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, чемпионата немецкой Бундеслиги. В 2022 году к ним добавятся поединки Английской премьер-лиги.