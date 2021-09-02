Грозный, 2 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Чечне произошла дорожная авария, в которой пострадали несовершеннолетние. Погибла 12-летняя девочка, еще четыре человека, в том числе трое подростков попали в больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту организована доследственная проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИБДД по Костромской области Авария

ДТП произошло 1 сентября в городе Урус-Мартане. Столкнулись «Лада Приора», за рулем которой находился 17-летний водитель, и «Мерседес Бенц». Девочка скончалась на месте происшествия, а водитель и трое его пассажиров доставлены в больницу.

Прокуратура планирует установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку «отношению родителей к своим обязанностям по воспитанию детей, а также деятельности субъектов профилактики».