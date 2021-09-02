Париж, 2 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Специалисты французской компании Bugatti Automobiles S.A.S. испытали в аэродинамической трубе эксклюзивный гиперкар Centodieci. Видео с тестом автомобиля размещено на официальном YouTube-канале компании.

Bugatti Bugatti Centodieci

Перед настройкой аэродинамики авто тестировалось на гоночной трассе Нюрбургринг (Германия).

В качестве базовой модели для гиперкара был взят Chiron. При этом машина оснащена модернизированным кузовом, выполненным в стиле модели EB110. Вес Centodieci на 20 кг меньше, чем у Chiron, а производительность на 99 л. с. выше.

В движение автомобиль приводит четырехцилиндровый W16 рабочим объёмом восемь литров и максимальной производительностью 1577 л. с.

У покупателей новый автомобиль появится в 2022 году. Его тираж составит всего десять единиц.

Ранее компания Bugatti представила концепт-кар гиперкара Bolide. Его продажи стартуют в 2024 году. Всего будет собрано 430 экземпляров таких моделей. Стоимость одного гиперкара составит четыре млн евро (порядка 346 млн рублей).

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