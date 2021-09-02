Уфа, 2 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Бывшего бухгалтера муниципального учреждения обвинили в хищении более 1,8 млн рублей в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Сообщается, 45-летняя фигурантка уголовного дел работала ведущим бухгалтером Управления по обеспечению деятельности учреждений культуры и молодежной политики Уфимского района. Она обслуживала администрацию Кирилловского сельсовета, в которой ранее работала специалистом.

По версии следствия, обвиняемая воспользовалась своим табельным номером сотрудника сельсовета и с января 2018 года по апрель 2021 года начисляла себе зарплату, при этом размер начислений составлял от двух тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Следователи считают, что в результате был причинен ущерб в размере свыше 1,8 млн рублей. Эти деньги обвиняемая потратила на свои нужды.

Сообщается, что фигурантка уголовного дела признала вину, возместила вред и уволившись со службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.