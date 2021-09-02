Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Новые возможности поддержки творческой молодежи России обсудили сегодня в рамках федерального просветительского марафона «Новые знания» на площадке Восточного экономического форума. О том, как с помощью господдержки реализовать свою творческую мечту рассказал во время встречи со школьниками и студентами генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Модератором мероприятия выступила Ирина Александрова (ТАСС).

Пресс-служба ВЭФ Роман Карманов

Во время встречи обсудили развитие креативных индустрий в мире, их взаимосвязь с экономикой, поддержку творческих проектов в нашей стране, цели и задачи Президентского фонда культурных инициатив. Его генеральный директор Роман Карманов рассказал о планах развития нового Фонда, образовательных программах, готовящихся к запуску и итогах первой заявочной кампании.

«Перед молодыми людьми открылись большие возможности. Президентский фонд культурных инициатив — это история про молодёжь, перспективы и творчество. Фонд работает для вас, чтобы помочь реализовать ваши идеи в сфере культуры и искусства», — обратился Роман Карманов к участникам и зрителям встречи.

Развитие креативных индустрий — это прямое развитие экономики. Как пример региона, активно развивающего творческий потенциал своих жителей, спикер привел Республику Якутию, где была в свое время сделана ставка на IT, киноиндустрию и производство контента. Сейчас якутское кино известно по всему миру, оно завоевывает Гран-при международных фестивалей.

«Я точно знаю, что творческим людям в нашей стране есть, что предложить, они полны идей и открыты к партнерству. Это показали результаты заявочной кампании первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, к нам направлено 12 460 проектов из 83 регионов. Сейчас эксперты занимаются оценкой заявок, и скоро мы узнаем список проектов, авторы которых получат поддержку «первой волны» конкурса. Вместе с заявками мы получили и большой массив информации для анализа, нам предстоит изучить запросы творческого кластера, отразившиеся в поданных проектах», — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Фонд выступает институтом развития креативной индустрии, поддерживая не только потенциальные идеи, но и уже реально действующие проекты. «После оценки заявок и их анализа, то, к чему мы точно придем — реализация образовательного блока. Мы хотим, чтобы качество заявок, которые подаются на гранты, повышалось. Это важно, потому что именно заявка — заочный диалог с экспертом, который будет оценивать проект. Каждому участнику конкурса важно понять: он не просто подает свою идею, а борется за получение поддержки на дело своей жизни. Поэтому для авторов проектов так важно донести замысел до экспертов, — отметил спикер марафона «Новые знания». — Если вы занимаетесь чем-то креативным, связанным с реализацией ваших смелых творческих идей, это уже — креативные индустрии. Это очень широкое понятие, которое охватывает множество сфер. Знайте, что вы можете рассчитывать на поддержку государства, подавайте свои идеи на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив».

Отвечая на вопрос от зрителей эфира о личном отношении к Владивостоку, Роман Карманов отметил особенное местоположение и уникальную энергетику города: «Здесь и раньше можно было себя реализовать, а сейчас, с развитием города, тем более. С Владивостоком связано многое в моей жизни — в личностном становлении, в профессиональном росте, я здесь вырос, получил образование, создал семью. Город развивается, в том числе за счет той инфраструктуры, которая создается. Например, мосты Владивостока… Люди поколениями мечтали об этом. И их появление дало мощный импульс развитию территории: городу было уже тесно, теперь есть больше возможностей для развития. Мне бы хотелось, чтобы жителям Владивостока не приходилось делать выбор предыдущих поколений — уезжать или нет? В городе есть все для жизни и самореализации».

Участница встречи Анна Мартиросян из Ростова-на-Дону спросила о причинах расширения возможностей грантовых конкурсов и добавления в них новых категорий участников — представителей бизнес-сообщества.

«Такое решение принято впервые. В креативных индустриях заняты многие коммерческие организации, работающие в киноиндустрии, рекламном бизнесе, музыкальной сфере, СМИ, IT, множестве других направлений. У нас есть поддержка и ИП, и негосударственных НКО, вместе это большая аудитория. Сейчас нам нужно проанализировать, посмотреть, как эффективно будет проводиться работа с новыми категориями участников грантовых конкурсов, — ответил Роман Карманов. — Создание Президентского фонда культурных инициатив — ответ государства на запрос общества. Творчество людей в регионах получало поддержку за счет локальных программ. Теперь к этому вопросу с хорошим финансовым ресурсом подключилось государство. Сумма в 3,5 миллиарда рублей, рассчитанная на этот год, в следующем увеличится до 8 миллиардов, это очень серьезные деньги на поддержку сектора».

Спикер отметил, что Фонд делает многое для того, чтобы грантополучатели занимались делом жизни, которое выбрали для себя. «Вы можете пройти путь оформления заявки, получить грант и всю жизнь заниматься тем, что вы любите. Президентский фонд культурных инициатив — это дверь к вашему творческому счастью, просто откройте ее и воспользуйтесь возможностями».

Обращаясь к участникам в завершение встречи, Роман Карманов призвал использовать максимум возможностей для личного развития: «Всегда есть сомнения и внутренние опасения, но нужно делать шаг вперед, вопреки страхам».

Напомним, во Владивостоке с 1 по 3 сентября проходит второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный к Дню Знаний. К онлайн-трансляции мероприятий может присоединиться любой желающий. Спикерами марафона в эти дни выступят более 150 выдающихся учёных, государственных деятелей, общественников, звёзд культуры и спорта, предпринимателей. Лекции и семинары проводят не только российские спикеры, но и зарубежные эксперты.