Тула, 2 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году состоялось в музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое Куркинского района Тульской области 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы

В мероприятии приняли участие сопредседатели оргкомитета — заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Напомним, идею масштабно отпраздновать годовщину Куликовской битвы, с которой в 2020 году выступил Алексей Дюмин, поддержал президент РФ Владимир Путин.

«В проект 650-летия нам необходимо вдохнуть мощную общенациональную идеологию: в своем единстве Россия непобедима! Куликово поле сегодня является местом силы и притяжения. Наша задача — придать ему новое звучание: Куликовская битва должна стать символом целостности нашего государства, знаменем, которое мы должны нести через века и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель всей этой работы — сохранение исторической памяти и национальной идентичности», — отметил на заседании Алексей Дюмин.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поблагодарил правительство Тульской области за внимание к празднованию годовщины Куликовской битвы и за уровень проработки плана подготовки и празднования 650-летия.

На данный момент в план празднования включено более 50 мероприятий — это тематические конференции, выставки, фестивали-конкурсы для детей, масштабные работы по строительству, реставрации, ремонту и реконструкции объектов сферы культуры Тульской области.

«Одно из интересных направлений по линии Минкультуры России — создание и внедрение VR-технологии «Куликовская битва: археологический VR-квест». Мы рассчитываем, что усилия заинтересованных сторон позволят обеспечить создание популярного культурно-туристского кластера «Куликово поле», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Первый замгубернатора Тульской области Валерий Шерин рассказал о наиболее крупных проектах, которые предлагается включить в план подготовки к 650-летию Куликовской битвы, также обсуждались творческие и инфраструктурные проекты. В частности в планах — создание культурно-туристического кластера общенационального масштаба, подготовка необходимой инфраструктуры, строительство дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий. Работы также должны дать импульс развитию экономики районов Тульской области, которые находятся в исторической зоне Куликова поля и войдут в территорию нового кластера. Татьяна Голикова также поручила проработать вопрос обновления здания государственного архива Тульской области.

«Наша главная цель — укрепить идеологию единства и сохранить историческую память. Важно донести, насколько велика роль Куликовской битвы не только как судьбоносного военного сражения, но и как события, давшего начало российской государственности», — подчеркнул Алексей Дюмин.