В Тульской области готовятся масштабно отметить 650-летие Куликовской битвы
Тула, 2 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году состоялось в музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое Куркинского района Тульской области 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
В мероприятии приняли участие сопредседатели оргкомитета — заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Напомним, идею масштабно отпраздновать годовщину Куликовской битвы, с которой в 2020 году выступил Алексей Дюмин, поддержал президент РФ Владимир Путин.
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поблагодарил правительство Тульской области за внимание к празднованию годовщины Куликовской битвы и за уровень проработки плана подготовки и празднования 650-летия.
На данный момент в план празднования включено более 50 мероприятий — это тематические конференции, выставки, фестивали-конкурсы для детей, масштабные работы по строительству, реставрации, ремонту и реконструкции объектов сферы культуры Тульской области.
Первый замгубернатора Тульской области Валерий Шерин рассказал о наиболее крупных проектах, которые предлагается включить в план подготовки к 650-летию Куликовской битвы, также обсуждались творческие и инфраструктурные проекты. В частности в планах — создание культурно-туристического кластера общенационального масштаба, подготовка необходимой инфраструктуры, строительство дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий. Работы также должны дать импульс развитию экономики районов Тульской области, которые находятся в исторической зоне Куликова поля и войдут в территорию нового кластера. Татьяна Голикова также поручила проработать вопрос обновления здания государственного архива Тульской области.