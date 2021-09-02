Михаил Мишустин принял участие в просветительском форуме «Новое Знание»
Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил перед участниками трехдневного II федерального Просветительского марафона «Новое Знание» с лекцией в формате открытого урока для студентов и школьников.
Премьер напомнил, что весной уже участвовал в работе Просветительского марафона и говорил тогда о важности фундаментальных знаний. На этот раз он решил затронуть вопрос современных трендов, влияющих на будущее, и поговорить о вызовах, стоящих перед Россией.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходимо ускоренное социально-экономическое и научно-технологическое развитие, на реализации этих целей сейчас сосредоточена работа правительства. И сделать это невозможно без проникновения передовых технологий и последующего перераспределения рынка труда, когда старые профессии уходят в прошлое, зато появляются новые.
При этом роботы, по словам Михаила Мишустина, не смогут заменить людей, так как только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой.
Также в ходе лекции премьер рассказал ребятам об изменении климата: «Не все замечают перемены, пока не почувствуют их в жизни. К примеру, вопросы изменения климата волнуют всех ученых. Ведь от этого зависит наше будущее».
Премьер-министр призвал молодежь следить за этими процессами и бережно относиться к природе.
II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», организованный обществом «Знание», стартовал 1 сентября. Основными площадками мероприятия стали студии в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, Владивосток), которые представляют шесть просветительских треков: «Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа» и «Бизнес».