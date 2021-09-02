Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил перед участниками трехдневного II федерального Просветительского марафона «Новое Знание» с лекцией в формате открытого урока для студентов и школьников.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Общество «Знание», которое было воссоздано Президентом, позволяет расширять кругозор и открывать новое благодаря лекциям, мастер-классам и общению со специалистами в различных областях. Я с удовольствием принял приглашение выступить на этом марафоне», — начал свое выступление Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что весной уже участвовал в работе Просветительского марафона и говорил тогда о важности фундаментальных знаний. На этот раз он решил затронуть вопрос современных трендов, влияющих на будущее, и поговорить о вызовах, стоящих перед Россией.

«Сегодня растет спрос на технологии, которые связаны с кибербезопасностью, с обеспечением работы IT-решений, — заявил Михаил Мишустин. — Таких как управление инцидентами — от пожаров или преступлений до пандемии. Автоматизированные предложения инцидент-менеджмента позволяют быстрее реагировать на любые происшествия через интерфейс этой программы».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходимо ускоренное социально-экономическое и научно-технологическое развитие, на реализации этих целей сейчас сосредоточена работа правительства. И сделать это невозможно без проникновения передовых технологий и последующего перераспределения рынка труда, когда старые профессии уходят в прошлое, зато появляются новые.

«Суть цифровой трансформации в том, что появляются новые формы создания добавленной стоимости с использованием данных для принятия решения. При этом из экономики исчезают многие привычные процессы, — заявил Михаил Мишустин. — Товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов. У людей даже с небольшим капиталом появляется возможность создавать новую стоимость и наращивать капитализацию своих идей».

При этом роботы, по словам Михаила Мишустина, не смогут заменить людей, так как только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой.

«В современном мире производство всего, от обуви до смартфонов и самолетов, является результатом совместных усилий многих людей. Это экономика совместного производства. А теперь мы переходим к экономике совместного потребления. И роль пользователя в ней становится ключевой, — заявил Михаил Мишустин. — Современный потребитель — это тот, кто, предоставляя доступ к своим персональным данным, требует в ответ эффективного решения или рекомендации, как поменять свое поведение».

Также в ходе лекции премьер рассказал ребятам об изменении климата: «Не все замечают перемены, пока не почувствуют их в жизни. К примеру, вопросы изменения климата волнуют всех ученых. Ведь от этого зависит наше будущее».

Премьер-министр призвал молодежь следить за этими процессами и бережно относиться к природе.

II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», организованный обществом «Знание», стартовал 1 сентября. Основными площадками мероприятия стали студии в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, Владивосток), которые представляют шесть просветительских треков: «Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа» и «Бизнес».