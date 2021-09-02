Красногорск, 2 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 18 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее этот жертвами новой инфекции стали 14 человек. При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 1230 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 423 440 случаев коронавирусной инфекцией. Скончались 7 817 человек. Выздоровели и выписались 366 220 человек.