Ньон, Швейцария, 2 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Матч между сборными Кипра и России обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Об этом 2 сентября сообщается на сайте УЕФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Помогать ему будут лайнсмены Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Четвёртым рефери назначен Сесар Тото. За систему VAR будет отвечать Хосе Санчес.

Матч Кипр — Россия в рамках пятого тура отбора к чемпионату мира — 2022 состоится 4 сентября в Никосии (Кипр).

Напомним, 1 сентября сборная России сыграла вничью с командой Хорватии со счётом 0:0.