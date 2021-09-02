Ульяновск, 2 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС.

Ulmeria.ru Ливни в Ульяновске

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По данным ведомства, днём 3 сентября местами по региону ожидается сильный дождь. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Спасатели призывают водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, напоминая, что «грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП». При сильном ветре машину парковать следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение было объявлено 1 сентября.