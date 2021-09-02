Киев, 2 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что несмотря за официальные заявления генерального прокурора о завершении следствия в его отношении, стороной обвинения так и не было предоставлено доказательств вины по тем статьям, которые ему инкриминируют.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом он заявил на брифинге у здания Печерского районного суда города Киева, где сегодня, 2 сентября, рассматривается ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Более того, подчеркнул Медведчук, на ход следствия и на суд оказывает влияние лично президент Украины Владимир Зеленский, поэтому о соблюдении законности в этом резонансном деле речь не идет.

«За всеми обвинениями в тяжких преступлениях ничего нет, как и нет доказательств вины… Это дело является надуманным, политически мотивированным и незаконным… Сегодня мы видим — я, адвокаты, мои сторонники, что идет давление. И это давление является незаконным, антиконституционным, административным ресурсом по воздействию на органы следствия, в частности на СБУ, которая фактически сфальсифицировала и сфабриковала не только доказательства, но и все дело в целом. Это видно и из материалов подозрения, и из материалов ходатайства о продлении меры пресечения», — отметил лидер ОПЗЖ.

Он еще раз подчеркнул, что политический заказ в отношении него и других представителей оппозиции поступил из офиса президента Зеленского, и на ход следствия влияет лично глава государства.

»…Я знаю точно, что влияние и на следствие, и на прокуратуру, и на суд оказывает президент Украины Зеленский. Это естественно для него, но незаконно в плане требований Конституции и действующего законодательства… Идут политические репрессии. Действия органов следствия являются политически мотивированными, и это тоже является очевидным фактом… Все команды идут из офиса президента и от имени президента Зеленского — это факт. Неоспоримый… И естественно, это вне закона и в нарушение Конституции».

Медведчуку задали уточняющий вопрос журналистов, может ли встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом каким-то образом повлиять на ситуацию с правосудием на Украине и сказаться на нынешних преследованиях оппозиции.

«Вопрос не во встрече Зеленского с Байденом и не в точке зрения международных организаций либо иностранных государств по этому делу. Надо просто выполнять Конституцию и действующие законы. Надо обеспечивать конституционное право на защиту, потому что оно гарантировано основным законом. И тогда будет и право на справедливый суд, и тогда будет справедливым решение. А ссылаться на позицию кого-то, кроме позиции закона, я бы не стал… Требования закона должны быть соблюдены, и тогда будет справедливое решение, чего мы, я и моя защита, добиваемся. И меня в этом поддерживают мои сторонники. Вот главная стратегическая задача».

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае Медведчуку выдвинули обвинение в государственной измене, после чего суд принял решение о взятии политика под круглосуточный домашний арест. В июле суд продлил домашний арест до 7 сентября, при этом, по утверждению защиты, соответствующее решение было принято с многочисленными процессуальными нарушениями.