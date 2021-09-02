Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Инвестиции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в вакцину «Спутник V» составили 22 млрд рублей. Об этом 2 сентября сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, выступая в рамках Восточного экономического форума.

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«РФПИ проделал большую работу, чтобы убедить большое количество стран, что «Спутник» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин. Фонд вложил в эту работу, взяв на себя риски, 22 млрд рублей», — сказал Дмитриев.

По его словам, многие сомневались, стоит ли выходить на зарубежные рынки, но это был единственно правильный выбор — выходить на внешний рынок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в России расширился список зарегистрированных вакцин от коронавирусной инфекции. Так, пятым препаратом, которому Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение, стала вакцина «ЭпиВакКорона-Н», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра имени Гамалеи (в августе 2020 года). Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. «Спутник Лайт», разработанный в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», стал четвёртой по счёту зарегистрированной в России вакциной от COVID-19.