Шарлыкский район, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара, который произошел в селе Ратчино Шарлыкского района, сообщает официальный представитель ведомства Анна Филиппова.

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По предварительной информации прокуратуры, 2 сентября из-за пожара пострадало девять жилых домов, из них в шести домах люди не проживали. Погибших и пострадавших нет.

Опять же предварительной причиной пожара назван обрыв высоковольтного провода. Он привел к возгоранию сухой травы.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку причинам произошедшего и условиям, способствовавшим возникновению пожара, а также состоянию электрических сетей системы энергетического оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказали в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, ранее ГУ МЧС сообщало о том, что пострадали восемь домов, из которых пять — заброшенные.