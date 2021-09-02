К 2025 году авиакомпания ДФО должна летать по 530 маршрутам — Путин
Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым увеличить количество авиарейсов на Дальнем Востоке и повысить транспортную связь регионов между собой. Такое распоряжение он дал 2 сентября, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум — 2021: все новости»
Читайте также: Путин поручил автоматически субсидировать авиабилеты для всех жителей ДФО
Президент поручил повысить транспортную связность регионов между собой, расширить сеть внутрирегиональных маршрутов, обновлять авиапарк на этих рейсах.
Он напомнил, что на базе перевозчика «Аврора» создана единая дальневосточная авиакомпания, которая к концу 2021 года будет летать по 20 маршрутам, а до 2025 года их количество должно возрасти до 530.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он также поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям. Заявления были сделаны на полях VI Восточного экономического форума.