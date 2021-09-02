Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым увеличить количество авиарейсов на Дальнем Востоке и повысить транспортную связь регионов между собой. Такое распоряжение он дал 2 сентября, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Boeing 737-8 MAX Самолёт

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Президент поручил повысить транспортную связность регионов между собой, расширить сеть внутрирегиональных маршрутов, обновлять авиапарк на этих рейсах.

«Сейчас такая работа разворачивается, нужно максимально нарастить ее темпы и главное — с результатом для людей. Обращаю внимание: самолёты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была подъёмной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпании будет расти. Покупательная способность тех, кто эту услугу получает, должна соответствовать стоимости билетов», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что на базе перевозчика «Аврора» создана единая дальневосточная авиакомпания, которая к концу 2021 года будет летать по 20 маршрутам, а до 2025 года их количество должно возрасти до 530.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он также поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям. Заявления были сделаны на полях VI Восточного экономического форума.