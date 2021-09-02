Ульяновск, 2 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели более 180 ковид-пациентов и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По сведениям на 2 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 74 872 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 275.

В то же время победил болезнь 67 431 человека, из них за сутки вылечились 188 пациентов. Таким образом, доля выздоровевших составила 90%.

От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались ещё восемь пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 2324 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских заявил, ситуация с коронавирусом в регионе «напряжённая, но у нас есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато».