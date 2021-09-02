Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье, как и днем ранее, выявили в Балашихе. Об этом 2 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории этого муниципального образования число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 77. Следом за Балашихой идет Солнечногорск, где за последние 24 часа официально подтверждено 40 фактов заражения новой инфекцией.

Замыкает первую тройку Воскресенск, где COVID-19 диагностировали у 36 человек. Отметим, что в 16 городских округах Подмосковья не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции по состоянию на 2 сентября.