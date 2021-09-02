Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан удивилась тому, что Тбилиси отказался от финансовой помощи Евросоюза, несмотря на сложное экономическое положение страны. Об этом американский дипломат сообщила 2 сентября журналистам.

Келли Дегнан

Она прокомментировала заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, что власти страны не будут претендовать на получение кредита от ЕС в размере €75 млн, который Брюссель обещал выдать за проведение в стране судебной и избирательной реформ. Дегнан отметила, что в Грузии уже провели ряд реформ, но нужна дальнейшая либерализация законодательства.

«Конгресс США следит за происходящим, и мы всегда согласовываем с правительством Грузии, какая помощь им нужна, — сказала посол. — Важно осуществить остальные реформы, вне зависимости от того, связаны они с €75 млн или нет».

Напомним, ранее Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказывается от кредита на €75 млн, чтобы не увеличивать долговую нагрузку на страну. В представительстве ЕС в Грузии на это ответили, что эти деньги всё равно не были бы предоставлены, так как грузинское правительство не провело реформы, которые были обещаны Брюсселю.

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