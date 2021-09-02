Москва, , 13:13 — REGNUM Итоги визита президента Украины в Америку на первый взгляд выглядят оптимистичными для Киева, однако в сухом остатке для самих украинцев все не так радостно, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Совет Федерации Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом по важным для Зеленского темам никакой конкретики: ни про ПДЧ в НАТО, ни про «Северный поток — 2», зато наблюдается усиленное вовлечение Украины в «зеленую» энергетику, «немедленное» избрание на Украине нового главы специализированной антикоррупционной прокуратуры и прочие указания «старшего брата», как именно нужно жить Украине, рассуждает Косачёв в Facebook.

«Любопытный нюанс: на семь лет продлен договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. Думаю, это хороший ответ Байдена на украинские рассуждения по поводу восстановления статуса ядерной державы: эти игрушки не для вас», — констатировал сенатор.

В общем, все прошло без сюрпризов, заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на депутатов Госдумы встреча президента США Джозефа Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского произвела удручающее впечатление.

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