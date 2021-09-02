Нерехта, Костромская область, 2 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Нерехтском районе Костромской области возник конфликт власти и бизнеса — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Индивидуальный предприниматель Максим Боровиков, занимающийся пассажирскими перевозками, обвинил главу Нерехтского района Ирину Воробьёву и главу Нерехты Виктора Одинокова в лоббировании интересов ярославской компании и попытке «зачистить» рынок общественного транспорта.

На данный момент в Нерехте действуют два автобусных маршрута, рейсы по которым в рамках муниципального контракта совершают автобусы Боровикова. В августе 2021 года в город вышли автомобили ярославской компании ООО «СГ-ТРАНС». Автобусы ездят по временным маршрутам, разработанным в рамках контракта с администрацией Нерехты. По словам Боровикова, ярославские маршрутки на 95% дублируют схему движения его автобусов и «отнимают» часть пассажиров.

«Наш договор на обслуживание Нерехты действует до конца февраля 2022 года. Совершенно очевидно, что договор на разработку новых маршрутов, в рамках которых в город вышли ярославские автобусы, ущемляет наши интересы. Во-первых, их маршрутки ездят без расписания. Во вторых, эти временные маршруты на 90−95% дублируют существующие, на которых работают наши водители. В третьих, ярославские водители подрезают и обгоняют наши автобусы, забирая пассажиров на остановках. По сути, у нас отнимают хлеб», — рассказала представитель перевозчика Надежда Боровикова.

ИА REGNUM обратилось за комментариями к главе администрации Нерехты Виктору Одинокову. Он указал, что ярославская компания занимается разработкой новых маршрутов по просьбам нерехтчан.

«Маршрутная сеть в Нерехте не обновлялась очень давно. Ярославская компания приглашена администрацией по просьбам жителей города как раз для этих целей. Автобусы ООО «СГ-ТРАНС» совершают пробные рейсы для определения пассажиропотока, разработки расписания. Рейсы будут совершаться до конца 2021 года. В дальнейшем на основе этих разработок мы подготовим задание и разыграем новый конкурс на обслуживание городских маршрутов, так как срок соглашения с ИП Боровиковым истекает в феврале 2022 года. А что касается вопроса частичного повторения маршрутов — у нас город делится на две половины, движение в каждой из них круговое. Есть главные улицы, мимо которых никак не проехать. Так что повторений не избежать. Отмечу, что Боровиков неоднократно нарушал условия муниципального контракта, имелись случаи срыва расписания. Но как только в город вышли ярославцы, ситуация стабилизировалась», — пояснил Одиноков.

По мнению Боровикова, дублирующие маршруты созданы с целью давления на его бизнес. Предприниматель полагает, что таким образом глава Нерехтского района Ирина Воробъёва пытается вынудить его отказаться от обслуживания 3 из 12 районных маршрутов.

«Раньше мы обслуживали все существующие маршруты в Нерехтском районе, но расторгли этот контракт в августе 2021 года. Из-за падения пассажиропотока в пандемию, недостаточных компенсаций за транспортную работу со стороны муниципалитета мы работали себе в убыток. Потеряв перевозчика, администрация разыграла новый конкурс, разделив закупку на 12 отдельных лотов. Это предложение было гораздо интереснее, чем прежнее — мы смогли выбрать наиболее окупаемые маршруты, а не брать всё скопом. Мы заявились на конкурс и выиграли три маршрута. Глава Воробьёва была недовольна этим, так как она нашла ярославского перевозчика — ООО «СГ-ТРАНС» и пообещала ему, что все районные маршруты останутся за ним. У нас был разговор с главой Нерехты и района, где было прямо сказано: или отказывайтесь от этих трёх маршрутов по-хорошему, или и в городе вы работать не будете. Мы не пошли на это, и началась зачистка рынка», — высказала своё мнение по поводу сложившейся ситуации Надежда Боровикова.

Представители нерехтского перевозчика направили обращения в администрацию президента России. Материалы жалоб были перенаправлены в Нерехтскую межрайонную прокуратуру, федеральную антимонопольную службу и МВД. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.