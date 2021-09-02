Джакарта, , 13:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что у государства нет никаких интересов в Афганистане, сообщает CNN Indonesia.

В Афганистане Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция

«Индонезия не имеет никаких интересов в Афганистане. Единственное желание Индонезии — видеть стабильный и процветающий Афганистан», — отметила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, государство надеется, что Афганистан не станет рассадником терроризма, который может угрожать региональной и мировой стабильности.

Помимо вопроса об Афганистане, Ретно Марсуди также рассказала о прогрессе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в преодолении политического кризиса после военного переворота, произошедшего в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипоощряет продвижение АСЕАН среди молодого поколения.

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