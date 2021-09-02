Брюссель, 2 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Проблемой миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши будет заниматься комитет по иностранным делам Европейского парламента. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил депутат Европарламента от Польши Виталий Ващиковский.

(сс) European Parliament Европарламент

«Я попросил коллег из комитета по иностранным делам Европарламента посетить Польшу и серьезно заняться тем, что происходит на границе с Белоруссией. Мы обязаны держать Европу в курсе того, что происходит, и мы ожидаем, по крайней мере, политической поддержки, потому что безопасность границ является прерогативой государств-членов. Я получил положительный ответ, и ожидаю, что Европарламент займется этой проблемой», — заявил депутат.

Он отметил, что «ситуация становите еще более опасной, так как в ближайшее время у польско-белорусской границы начнутся масштабные военные учения «Запад-2021» с участием до 200 тысяч российских и белорусских солдат».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдают рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.