Афины , 2 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Известный греческий композитор Микис Теодоракис скончался на 97-м году жизни. Об этом 2 сентября сообщает общественное телевидение Греции ERT.

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При этом композитор давно болел и в последние дни его состояние резким образом ухудшилось.

«Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца», — говорится в сообщении телеканала.

Отметим, Микис Теодоракис сочинял музыку всех жанров — от опер, симфонической и камерной музыки, ораторий, балета и церковного хора, до музыки для старинной драмы, театра, кино, а также народной песни. При этом одним из его наиболее известных произведений является «Сиртаки» из фильма «Грек Зорба» (1964), которая стала самой известной в мире греческой мелодией.