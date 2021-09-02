В Башкирии ожидаются грозы с сильными порывами ветра
Уфа, 2 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.
Mariamichelle
Ураган
Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»
Ночью и днем 3 сентября в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы с сильными порывами ветра до 22 метров в секунду. Столбик термометра ночью может опуститься до +5 °С, днем воздух может прогреться до 27 °C.
Отмечается, что 3 сентября в большинстве районов Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1940 года.