Чебоксары, 2 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В симуляционно-аккредитационном центре для медицинских работников в Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По сведениям на 2 сентября, в Чувашии лабораторно подтверждено 31 840 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 77. Напомним, что ранее выявлено 75 носителей SARS-CoV-2.

Вылечились 28 894 человека, из них за сутки вылечился 71 пациент.

Жертвами коронавируса стали ещё девять пациентов. Всего в Чувашии умер 2031 пациент с коронавирусом.

Отметим, что в Чебоксарском медколледже открылись мастерские по следующим компетенциям: «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», «Медицинский социальный уход».