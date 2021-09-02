Токио, 2 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Российский пловец Вячеслав Емельянцев стал серебряным призёром Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 м на спине Емельянцев показал время 59,05 секунды.

Чемпионом Игр с параолимпийским рекордом стал представитель Австралии Бенджамин Хэнс с результатом 57,73 секунды. Бронзовую медаль завоевал британец Рис Данн (59,97).