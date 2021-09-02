Пенза, 2 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Пензенскую область доставили второй вид вакцины от гриппа в количестве почти 265 тыс. доз. О поступлении препарата «Cовигрипп» сообщает 2 сентября региональный минздрав.

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В отличие от поступившей ранее вакцины «Ультрикс» препарат «Совигрипп» применяют для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа у детей с шестимесячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста, а также у беременных женщин во втором-третьем триместре беременности. Данная вакцина особенно показана лицам старше 60 лет; детям; часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями жителям; лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Поступившая вакцина уже распределяется по медицинским организациям Пензенской области, заверили в региональном минздраве.

ИА REGNUM напоминает, первая партия вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» в количестве 71,3 тыс. доз поступила в Пензенскую область в конце августа.

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