Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ отменили празднования Дня города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

Андрей Ринчино Улан Удэ. Площадь Советов

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Как отмечается, в 2019 году было принято решение отмечать День города летом, в третью субботу июня. Однако в этом году праздничные мероприятия были перенесены на начало осени из-за пандемии. В результате горожане оказались без праздника совсем из-за угрозы четвёртой волны коронавируса.

«На их проведение из местного бюджета выделено около 2 млн рублей. Теперь средства направят на ремонт и оснащение материальной части новых школ города», — отметили в мэрии.