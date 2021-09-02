Красногорск, 2 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки увеличилось на 614. Об этом 2 сентября сообщил Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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По сравнению с предыдущим днем число новых случаев инфекции, зарегистрированных на территории региона, возросло на 71.

Отметим, что 1 сентября в Подмосковье было официально подтверждено 543 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал минимальным с 13 апреля 2021 года.