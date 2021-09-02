Токио, 2 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. На японском авторынке представлен универсал повышенной проходимости Subaru Outback шестого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Subaru Subaru Outback

Автодилеры Subaru в Японии уже приступили к приёму предзаказов на новинку, которая получила индекс BT.

В основе архитектуры автомобиля лежит модульная «тележка» SGP (Subaru Global Platform). Модель больше своего предшественника. Её длина равна 4870 мм. Салон универсала стал просторнее.

Также стоит отметить, что жёсткость кузова на кручение у нового Outback увеличена на 70%. У машины улучшились управляемость и устойчивость. Клиренс авто составляет 213 мм.

В движение машину приводит оппозитная турбированная «четвёрка» CB18 рабочим объёмом 1,8 л. Её производительность составляет 177 л. с. (300 Нм). Расход бензина составляет 7,7 л на 100 км. Мотор сочетается с вариатором и полным приводом.

Ранее Subaru представила на японском авторынке рестайлинговый кроссовер Forester, оснащённый системой, позволяющей управлять машиной с помощью жестов. Также обновлённый Subaru Forester получил новый дизайн и перенастроенное шасси.

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