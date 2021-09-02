Ярославль, 2 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. 1 сентября в школе №32 Ярославля открылся первый в городе профильный «Менделеевский класс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Валентина Терешкова в школе №32

Первые учащиеся уже приступили к обучению в «Менделевском классе». В течение 10-го и 11-го классов они будут углублённо изучать химию и ряд других предметов под руководством не только школьных учителей, но и преподавателей вузов Москвы и Ярославля. Проект разработан Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева (Москва) при поддержке крупных предприятий химической отрасли.

В прошлом году «Менделеевские классы» открылись в пяти регионах страны. В Ярославле проект стал возможен благодаря депутату Госдумы России, первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Она сама училась в школе № 32, сейчас учебное заведение носит имя легендарной ярославны.

«Я очень рада, что в Ярославской области, где успешно развиваются самые разные отрасли промышленности, на базе моей родной школы в сотрудничестве с ярославскими вузами и РХТУ имени Менделеева появится новое образовательное направление в области химии, биологии и биотехнологии. Благодаря этому союзу высшей школы и среднего образования школьники подготовятся к участию в олимпиадах и поступлению в ведущие вузы, а затем станут высококвалифицированными специалистами и будут работать на благо Ярославского региона», — отметила Валентина Владимировна.

1 сентября Валентина Терешкова приветствовала первых учеников 10-го «Менделеевского класса» на торжественной линейке. Благодаря специальной программе обучения, ребята смогут подготовится к поступлению в лучшие вузы страны по химическому профилю.

Программа предусматривает проведение вэбинаров преподавателями РХТУ им. Менделеева по химии, биологии, биотехнологии и математике. Ребята смогут побывать в РХТУ им. Менделеева, вузах-партнёрах, на действующих производствах. Также их ждёт участие в профильных олимпиадах. Учителя в ярославской школе №32 получат непрерывную методическую поддержку и повысят свою квалификацию.

Открытие «Менделевского класса» стало продолжением сотрудничества школы с университетами. По инициативе Благотворительного фонда Терешковой с 2020 года в школе реализуется проект «Университетские субботы». Более 100 учащихся старших классов, которые планируют связать свою жизнь с естественными науками, услышали лекции преподавателей медицинского и педагогического университетов Ярославля и Российского химико-технологического университета.

«Менделеевский класс» оснащён новейшим оборудованием. К следующему учебному году существенно преобразится и вся школа № 32.