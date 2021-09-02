Киев, , 13:09 — REGNUM Суд пытается затянуть по времени дело председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, потому что у них нет никаких адекватных доказательств.

Домашний арест Vassilis

Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» выразил 2 сентября украинский политик, экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной рады ряда созывов Геннадий Москаль.

Напомним, что ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что лидеру политической силы Виктору Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца.

«Это абсолютная дурость… Он что, съест материалы дела, когда будет знакомиться с ними? В этих материалах, кроме распечатки с интернета и вырезки с газет, абсолютно ничего нет. Я не знаю, что там можно уничтожить, съесть, или как Медведчук может препятствовать. Это абсолютная глупость», — саркастически заявил Москаль.

По его словам, у суда уже просто нет аргументов, которые бы доказали, почему без любых оснований продолжают дело.

«Без любых допустимых доказательств, которых нет в уголовном производстве, поэтому и придумывают глупости. Может еще сказать, что дома у Медведчука труба прорвет и затопит материалы? Или еще что-то придумать. Это уже переходит здравый смысл полностью», — добавил он.

В завершение Москаль добавил, что на Украине суды могут длиться долго — «то не будут появляться государственные обвинители, то не будут появляться свидетели, потом апелляция, кассация». Он выразил мнение, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) быстрее и оперативнее примет решение по этому делу, и примет «на 100% в пользу Медведчука».

ИА REGNUM напоминает, что лидера ОПЗЖ на Украине обвиняют в государственной измене, в конце августа генеральная прокуратура сообщила о завершении следствия по этому делу. По решению суда Медведчук с середины мая находится под круглосуточным арестом. Защита политика утверждает, что соответствующее решение принималось судом с многочисленными процедурными нарушениями.