Нови-Сад, Сербия, 2 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Во втором по величине сербском городе Нови-Сад 2 сентября открылась новая больница для лечения больных от COVID-19, построенная всего лишь за четыре месяца. В больнице 616 коек, а первые пациенты прибудут уже в день открытия.

Mos.ru В больнице

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич рассказала во время церемонии открытия, что больница снабжена новейшим медицинским оборудованием, и пациенты получат в ней лучшую медицинскую помощь. После окончания эпидемии коронавируса больница продолжит работать как общая клиническая больница.

«Коронавирус исчезнет, а как скоро это произойдет, зависит от нас, от коллективного иммунитета, который мы не можем приобрести без вакцинации», — процитировал телеканал РТС слова Анны Брнабич.

Напомним, что в Сербии с начала августа увеличивается количество заболевших COVID-19. Так, 1 сентября было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения коронавирусом.