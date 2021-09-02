Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Дальний Восток вложено уже 2 трлн инвестиций и создано более 81 тыс. новых рабочих мест, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил полпред Юрий Трутнев на совещании по социальному развитию ДФО, которое состоялось 2 сентября во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума.

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На Дальнем Востоке строится ещё 2,6 тыс. новых предприятий.

Объем иностранных инвестиций в регион составил 80 млрд долларов.

Трутнев особо подчеркнул, что налоговые преференции, которые государство представляет бизнесу на Дальнем Востоке, уже окупились. Доходы государства от вновь созданных предприятий составили 123 млрд рублей, тогда как расходы на преференции — 81 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита на Дальний Восток в рамках VI Восточного экономического форума президент РФВладимир Путиндал старт четырём производствам. Он запустил проекты компаний, которые работают в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Михайловское».